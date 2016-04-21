Mona Lisa bir erkek ve kadının karışımı mı?

İtalyan Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci'nin yüzyıllardır "gizemi" çözülmeye çalışılan Mona Lisa tablosuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan sanat tarihçisi Silvano Vinceti, tablodaki kadının, bir erkek ve bir kadın modelin birleşimi olduğunu ve söz konusu erkek modelin Leonardo da Vinci'nin sevgilisi olduğu öne sürülen yardımcısı Gian Giacomo Caprotti olduğunu iddia etti.

Tarihi ve Kültürel Miraslar Ulusal Komitesi Başkanı Silvano Vinceti, Mona Lisa tablosunun Toskanalı bir tüccarın karısı Lisa Gherardini ile Gian Giacomo Caprotti'nin "androjen bir karışımı" olduğunu söyledi.

Kızıl ötesi tarama yoluyla tabloyu inceleyen Vinceti, Da Vinci'nin Caprotti'yi model olarak kullandığı bazı tablolarındaki figürlerle Mona Lisa'daki kadının, özellikle burnu, alnı ve gülümsemesinin benzerlik gösterdiğini savundu.

Silvano Vinceti, İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada da "Yıllardır araştırmacıları bölen bir soruya, Mona Lisa'nın kime dayandığı sorusuna yanıt bulduk" dedi.

Ancak gazeteye konuşan Oxford Üniversitesi'nden sanat tarihi profesörü Martin Kemp, Vinceti'nin iddiasına şüpheyle yaklaştı. Prof. Kemp, Da Vinci'nin "Salai" lakaplı yardımcısı Caprotti'nin fiziksel yapısıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmadığını vurguladı.

1500'lerin başında yapılan ve dünyanın en ünlü ve gizemli tablolarından biri olarak görülen Mona Lisa (La Gioconda) hakkında yüzyıllar içinde sayısız teori ortaya atıldı. Özellikle de tablodaki kadının gerçek kimliği ve gülümsemesinin sırrı sıklıkla araştırmalara konu oluyor.