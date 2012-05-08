Molotofkokteyli atanlar, müebbetle yargılanacak

Muş'ta geçen yıl aralık ayında içinde müşterilerin ve çalışanların olduğu marketin molotofkokteyli, benzin ve tinerle ateşe verdikleri öne sürülen 7 kişi hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, 29 Aralık'ta terör örgütünün eylem çağrısı üzerine Muş'taki bir süpermarkete molotofkokteyli atan, benzin ve tinerle çalışanların ve müşterilerin bulunduğu markette yangın çıkaran 7 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayın ardından yakalanan ve suçlarını itiraf eden Sırrı K, Saddam K, Emrah B, Mehmet B, İbrahim. İ, Yavuz B. ve Ferdi T'nin hakkında “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğü bozmak” ve “yakarak kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek” suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde dava açtı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Roj TV'den gelen şifreli gizli eylem çağrısı üzerine harekete geçerek, plan ve hazırlık yaptıkları, kullanılacak molotofkokteyllerini hazırladıkları belirtildi. İddianamede, zanlıların çok sayıda müşterinin ve iş yeri çalışanının market içerisinde olacağı bir saati eylem vakti olarak tayin ettikleri kaydedildi.

Şüphelilerin sonrasında tam bir fikir ve eylem birliği içerisinde yüzlerine takılı poşularla örgütsel slogan atarak marketin camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak içeriye girdikleri ifade edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

Ellerindeki molotofları içeride çok sayıda müşteri ve çalışanı gördükleri halde rastgele fırlatarak marketi ateşe vermişlerdir. Bu sırada aralarında çocukların da bulunduğu tüketiciler ve çalışanların panik içerisinde kaçışmaya ve market içerisinde ateşten ve zehirli dumandan etkilenmemek için çeşitli yerlere saklanmaya çalışmışlardır. Şüphelilerin bu esnada da örgütsel slogan atmaya devam ettikleri, içeriye benzin ve tiner gibi yangını başlatan ve hızlandıran etkiye sahip yanıcı ve yakıcı maddeleri de dökerek masum insanları öldürmeye yönelik taşıdıkları kasıtlı iradeyi açıkça ortaya koymuşlardır.

Şüphelilerin olay sonrası kendilerini engellemeye çalışan güvenlik güçlerine da taşlı molotoflu saldırılara devam ettikleri açıkça anlaşılmış olup, olayda şüphelilerin eylemlerini, sahip oldukları sayı, kullandıkları yakıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler, belirledikleri eylem saati ve yeri, hedef aldıkları korumasız ve çaresiz insanların içinde bulunduğu olumsuz koşullar bütünüyle değerlendirildiğinde, iştirak halinde terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda devletin birliği, bütünlüğü ve egemenliğini hedef alarak vahamet arzeden 'yakarak insan öldürmeye teşebbüs etmek' suçu kapsamında değerlendirmek gerekmiştir.