Molotof zanlıları 3 yıl sonra yakalandı

Biri askerde yakalandı

Esenler’de 3 yıl önce yapılan ve 2’si kızkardeş, 3 kişinin öldüğü İETT otobüsüne molotofkokteylli saldırının faili 8 PKK'lı gözaltına alındı. Zanlılara eylem talimatını, kapatılan DTP’nin Esenler İlçe Başkanı olan ve başka bir operasyonda yakalanan Lütfü D.’nin verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlılardan altısı tutuklandı.Esenler Oruç Reis Mahallesi Gazi Caddesi’nde 2 Nisan 2006 gecesi İETT otobüsünün önü kesilerek korsan gösteri yapılmıştı. Slogan atan yüzleri maskeli yaklaşık 15 kişilik grup, camlarını kırdıkları otobüse yolcuları içindeyken molotofkokteylleri atmışlardı. Alev alan otobüsün içindeki yolcuları kapıları açarak hemen tahliye eden şoför, “imdat freni”ni çekerek, içerideki yolcuları tahliye etmişti. Saldırıda alev alan ve freni boşalan otobüs, Karabayır durağında bekleyen 5 kadını ezmiş, Zülbiye Karasu, Sibel Özkan ve kardeşi Sinem Özkan, hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl süren teknik takip sonucu zanlılardan başta Ömer Ç., olmak üzere birçok kişinin kimliğini tespit etti. Hatay’da askerlik görevini yaptığı belirlenen ve terhis olmasına 27 gün kalan Ömer Ç., 21 Aralık 2009 günü gözaltına alındı. Aynı gün farklı adreslere düzenlenen operasyonda suç ortakları Mehmet Ali D., Reis B., Şeyhmus A., Özgür T., Ercan B., Nurşin D. ve kardeşi İbrahim D. de gözaltına alındı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan çıkarılan sanıklardan altısı tutuklandı.