Molotof kokteylli saldırıya 24 yıl hapis cezası verildi

İETT otobüsüne yapılan molotof kokteylli saldırıda Serap Eser'in ölümüne neden olan yaşları 18'den küçük 5 sanığa 24 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yıldırmaz, sanıkların terör örgütü PKK üyesi olduklarını, mesaj ve görüşme kayıtlarına göre 8 Kasım 2009'da eylem için bir araya geldiklerini, otobüs durağı yakınında ateş yakarak molotofkokteylleri ile beklediklerini ifade etti.

Yıldırmaz, sanıkların, 'terör örgütü üyesi olma', 'kasten adam öldürme' ve 'patlayıcı madde bulundurma' suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Tercüman vasıtayla mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıklardan M.D,ve Ö.B. isnat edilen suçu kabul etmediğini ifade ederek, 'Eylemde parmak izim veya görüntüm yok. Bize yüklenen suçlar yersizdir' dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 5 sanığın "kasten adam öldürmek" suçundan 17 yıl 6' şar ay, eylemi terör örgütü PKK adına yaptıkları ve patlayıcı madde bulundurduklarını da ifade ederek, 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarında da 6 yıl 8'er ay hapisle cezalandırılmalarını kararlaştırdı. Sanıklar, toplam 24 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.