Molotof atarken yaralanan çocuk 5 lira uğruna yanmış

Adana’nın merkez seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde terör örgütü PKK lehine yapılan korsan gösteride polise molotof kokteyli atmak isterken, benzin dolu şişeyi elinden düşürünce alevler içinde kalıp karın bölgesinden yaralanan 14 yaşındaki G.D.’nin, patlayıcıyı 5 lira karşılığında polise atmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, 23 Mayıs’taki tetör örgütü yandaşları, Bahçelievler Caddesi’ni trafiğine kapatmış, çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 30 kadar gösterici, polisin uyarılarına molotofkokteyli ve taş atarak karşılık vermişti.

Gösterici çocuklardan G.D. elindeki molotofkokteylini polislere atmak isterken elinden düşürmüş ve alevler içinde kalmıştı. G.D. ifadesinde, “Hayra lakaplı, herkesin ‘Başkan’ dediği soyadını bilmediğim Hayrettin isimli kişi bana soda şişesine hazırlanmış patlayıcıyı verip yola atmam karşılığında 5 lira vereceğini söyledi. Ben yasa dışı olaylara katılmadım. Yasa dışı örgüt üyesi değilim” dedi.