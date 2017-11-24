Mölln’de yaşanan vahşetin kurbanları düzenlenen törenle anıldılar

Yakup Askerzadeh / Mölln, 24 Kasım (DHA) - Almanya\'nin Schleswig-Holstein Eyaleti\'ndeki Mölln kentinde 23 Kasım 1992\'nin ilk dakikalarında iki neonazi tarafından kundaklanan Türklerin oturduğu iki evden biri olan Mühlenstrasse\'deki evde yanarak can veren Bahide Arslan, torunları Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz, vahşetin 25. yılında düzenlenen törenle anıldılar.

Anma törenine Arslan ve Yılmaz ailesinin üyelerinin yanı sıra NSU terör örgütü kurbanlarından Süleyman Taşköprü\'nün kardeşi Osman Taşköprü, 1985\'de Hamburg\'da dazlaklar tarafından katledilen Ramazan Avcı\'nın eşi Gülüstan Avcı, Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Mölln Belediye Başkanı Jan Wiegels, Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekilleri Güngör Yılmaz, Nebahat Güçlü ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldılar.

Doğu ve Batı Almanya\'nın birleşmesinden sonra artan yabancı düşmanlığının noktasını oluşturan ve tüm dünyada \'Alman tarihinin çirkin yüzünün tekerrürü” olarak infial yaratan 23 Kasım 1992\'de Lars Christansen ve Michael Peters isimli Neonazilerin kundakladığı evde yaşamlarını yitiren üç yurttaşımız anısına evin önüne çelenkler bırakıldı ve bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Vahşetten ağır yaralı olarak kurtulan İbrahim Arslan yaptığı konuşmada, tüm dünya unutsa dahi kendilerinin kaybettiği babaannesi, ablası ve kuzenini asla unutmayacaklarını söyledi. İbrahim Arslan\'ın babası Faruk Arslan ile tüm Mölln\'de yardımseverliğiyle tanınan annesi ve sevgili kızı ve yeğeninin acısının açtığı yaranın hiç kapanmayacağını, aile olarak 1992\'den beri tüm yaşamlarını ırkçılıkla mücadeleye adadıklarını söyledi.

Mühlenstrasse\'de evin önüne çelenkler ve güller bırakıldıktan sonra, yakındaki Quellenhof Oteline geçilerek anma etkinliği burada yapılan konuşmalarla son buldu.

Mölln\'de ne olmuştu?

23 Kasım 1992\'de Mölln\'de önce 39 Türk\'ün oturduğu Ratzeburger Caddesindeki evi ve Arslan ailesinin oturduğu Mühlen Caddesindeki evi kundaklayan Lars Christiansen ve Michael Peters isimli iki Neonazi daha sonra polisi arayarak „Heil Hitler“ dediler. İlk kundaklanan evde onlarca vatandaşımız yaralanırken, can kaybı olmadı. Ancak Mühlen Caddesindeki evde Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz hayatılarını kaybettiler, Nazım Arslan, Hava Arslan, Ayten Arslan, İbrahim Arslan, Emrah Arslan ve Namık Arslan pencereden atlayarak ağır yaralı olarak kurtuldular. 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Christiansen yedi yıl, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Peters 15 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1) Evin önüne konuşmalar: Ibrahim Arslan ve Ramazan Avcı\'nın eşi Gülüstan Avcı

2) Üç yurttaşımızın hayatını kaybettiği evin önüne çelenkler bırakılıp, saygı duruşu yapıldı.