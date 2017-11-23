Mölln'de Neonazi saldırısının kurbanları anılıyor

Almanya'nın Mölln kentinde 23 Kasım 1992 yılında Türkiye kökenli ailelerin yaşadığı iki bina ateşe verilmişti. Neonazilerin ateşe verdiği binalarda 51 yaşındaki Bahide Arslan, 10 yaşındaki Yeliz Arslan ve 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz hayatını kaybetmişti. Başta Möll'nde olmak üzere Almanya genelinde derin izler bırakan yangının 25'inci yıldönümünde kent sakinleri ve kurban yakınları, hayatını kaybedenleri anıyor.

Olayın 25'inci yıldönümündeki anma törenine Almanya'nın Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun da katılması bekleniyor.

25 yıl önce annesini, kızını ve yeğenini kaybeden Faruk Arslan ailesiyle Mölln'de yaşamaya devam ediyor. 20 yıldır psikolojik destek alan Arslan DW'ye yaptığı açıklamada, "Bu acıyı ancak yaşayan bilir, hiç bir zaman azalmıyor" şeklinde konuştu.

Saldırganlardan "Heil Hitler” selamı

Faruk Arslan, 25 yıl önce büyük kayıplar verdiği geceyi çok iyi hatırlıyor. Bugün girişinde kurbanların isimlerinin yazılı olduğu bir anma yazısının asılı olduğu bina, Neonaziler tarafından ateşe verilmiş ve ardından saldırıyı gerçekleştirenler itfaiyeyi arayarak, bir Nazi sloganı olan "Heil Hitler" demişlerdi.

Ateşe verilen iki binadan birinde yaşayanlar kaçmayı başarırken, Arslan ailesinin üç ferdi hayatını kaybetmişti. Faruk Arslan, o sırada evde olmadığını ve haberi alır almaz eve koştuğunu aktardı. Annesi, kızı ve yeğeni yangından kurtulmayı başaramazken, babasının oğlu İbrahim'i ıslak örtülere sarıp, kurtarabilidiğini anlatıyor.

Faruk Arslan, eve döndüğünde kızının ambulans sedyesinde olduğunu ve kendisine son kez "baba" diyerek, yaşamını yitirdiğini anlatıyor. Faruk Arslan, 32 yıldır Mölln'de yaşıyor. Ailesinin yakıldığı binanın yanında artık bir Bahide Arslan geçidi bulunuyor.

Arslan, kent yönetiminin uzun süre annesinin nasıl öldüğüne yönelik açıklamayı tabelanın altına yazmakta çekinceli davrandığını aktarıyor. Ancak sonunda tabelaya, Bahide Arslan, "Irkçı bir saldırıda öldürülmüştü" ibaresi eklendi.

Mölln'deki kundaklamanın ardından Almanya genelinde on binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar düzenledi. Federal başsavcılık olayın ardından soruşturma açmıştı. O dönem 19 ve 25 yaşlarında olan iki Neonazi 10 ila 15 yıl cezaevinde kaldı.

Dpa/DW/GA/HS

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