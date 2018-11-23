Mölln saldırısının 26'ıncı yılında kurbanlar için anma töreni düzenlenecek

Almanya’nın Mölln kentinde 23 Kasım 1992'de düzenlenen ırkçı saldırının kurbanlarının anısına bugün kentte bir anma töreni düzenlenecek. Mölln Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yeliz Arslan, Bahide Arslan ve Ayşe Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı, "insan onurunu hiçe sayan saldırının kurbanları” anısına 23 Kasım Cuma günü bir tören düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Mölln'deki Fatih Sultan Camii’nde dinlerarası bir dini törenin ardından, Mühlen ve Ratzeburger caddelerinde kundaklanan binaların önüne çelenk bırakılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, tören Stadthauptmannshof’ta yapılacak konuşmalarla son bulacak.

Schleswig-Holstein eyaletinin Mölln kentinde 23 Kasım 1992’de Türkiye kökenli ailelerin yaşadığı iki bina iki Neonazi tarafından kundaklanmıştı. Saldırılar sonucu 51 yaşındaki Bahide Arslan, 10 yaşındaki Yeliz Arslan ve 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz hayatını kaybetmiş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

"Irkçılıkla mücadele için gösterilen çabalar artırılmalı"

Irkçı Mölln saldırısının 26’ıncı yıldönümü dolayısıyla Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) adlı dernek tarafından yapılan açıklamada ırkçılıkla mücadele çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "toplumda ve kurumlarda insanlık onurunu hiçe sayan tutum ve ırkçılıkla mücadele için gösterilen çabaların artırılması ve kararlılıkla yürütülmesi” talep edildi. Ağustos ayında Chemnitz’de yaşanan olayların ırkçılığın geldiği boyutu gösterdiğine işaret eden TBB Sözcüsü Ayşe Demir, sivil toplumun yanı sıra siyasilerin giderek güçlenen aşırı sağ eğilimlere kararlı bir şekilde karşı koyması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, düzenlenen bütün ırkçı cinayet ve saldırıların açıklığa kavuşturulması gerektiğinin de altı çizildi.

Yeneroğlu: Irkçılığın tarihte bıraktığı acı tablolardan biri

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Mölln saldırısını, "ırkçılığın tarihte bıraktığı acı tablolardan biri” olarak nitelendirdi. Yeneroğlu, açıklamasında “Özünde üstünlük duygusu ve düşmanlığın yattığı ırkçılık, toplumlarda ağır tahribatlara yol açan, sosyal barış ve birliktelik perspektifini derinden zedeleyen olguların başında gelmektedir. Mölln faciası da ırkçılığın tarihte bıraktığı acı tablolardan biridir” ifadesini kullandı.

DW/JD,EC

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