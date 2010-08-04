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Kültür-Sanat

Molla Zeyrek Camii’nin temeli araştırılacak

Ayasofya’dan sonra İstanbul’da ayakta kalan en büyük kilise olarak kabul edilen “Molla Zeyrek Camii’nin Restorasyonu için temeli araştırılacak.

04 Ağustos 2010 03:00


MEHMET DEMİRKAYA / T24


T24- Fatih'te bulunan Molla Zeyrek Camii diğer adıyla Pantokrator Manastır Kilisesi’nin restorasyonu için temeli araştırılacak. Tarihi yapının korunması için yapılacak çalışmaların startı verildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya’dan sonra İstanbul’da ayakta kalan en büyük kilise olarak kabul edilen “Molla Zeyrek Camii’nin Restorasyonu Sanat Tarihi, Jeoradar Ve Jeodezik Çalışmalarının Yapımı” işini ihale etti. İhaleyi, Hanart Mimarlık Restorasyon firması 160 bin TL’ye üstlendi. 2002 yılında Yüksek Mimar Restoratör Barış Han tarafından kurulan Hanart firmasının Eyüp'te Konuk Evi projesi, Gazanferağa Medresesi, Beykoz Sümerbank Deri ve Kunduru Fabrikası'nın röleve çalışması, Abide-i Hürriyet Anıtı rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projeleri gibi çok sayıda restorasyon çalışması yaptı.





Molla Zeyrek Camii’nin tarihçesi


1118 ve 1124 tarihleri arasında Bizans imparatoriçesi Eirene Komnena tarafından yapılan manastır Christ Pantokrator’a adandı.


1124 den sonra imparator John II Komnenos ilk kilisenin kuzeyine diğer bir kilise daha inşa etti. Kommenos ve Palaiologos hanedanlıklarının İmparatorluk mozelesi haline geldi.


Taş işçiliği girintili tuğla tekniğine kısmen adapte edildi.


Fatih’te bulunan Zeyrek İstanbul’un 7 tepesinden biri. Tepeden bakıldığında Haliç’in ve Boğaz’ın panoramik görüntüsü elde edilir. Semt adını,


Fatih Sultan Mehmet tarafından burada kurulan medresenin başmüderrisi Molla Zeyrek’ten aldı.


İstanbul’u fethettikten sonra kiliseyi medreseye çeviren Fatih Sultan Mehmet, medreseyi Molla Mehmet Zeyrek Efendi’nin yönetimine Verdi.


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