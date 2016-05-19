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Dünya
Deutsche Welle

Molenbeek'te Kuran kursunun kapısına kilit

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Molenbeek semtinde yasa dışı faaliyet gösteren bir Kuran kursu kapatıldı

19 Mayıs 2016 19:54

Molenbeek semtinin Belediye Başkanı Francoise Schepmans, bir polis kontrolü esnasında tesadüfen ortaya çıkarılan Kuran kursunun kapatıldığını bildirdi. Müstakil bir ev içinde verilen Kuran kursu için hiçbir eğitim ve öğretim izni bulunmadığı
belirtildi.

Belçika televizyon kanalı RTBF’nin haberine göre yaşları 3 ile 8 arasında değişen 38 çocuk söz konusu Kuran kursuna gidiyordu. Bu çocukların herhangi başka bir okul ya
da yuvaya kaydı olmadığı belirtildi. Belediye Başkanı Schepmans çocukların tüm dış dünyadan soyutlanmış olduklarını ve aşırı muhafazakar bir dini çevre içerisinde
yetiştirildiklerini söyledi. 

Belçika polisi, mart ayında Brüksel’de düzenlenen terör saldırılarının ardından Molenbeek semtindeki kontrollerini artırmıştı.

 

Molenbeek'in imajı

 

Molenbeek geçtiğimiz aylarda sık sık İslamcı örgütler tarafından düzenlenen saldırılarla gündeme geldi. 130 kişinin öldüğü 13 Kasım Paris saldırılarının baş zanlısı
Salah Abdeslam da aylar süren kovalamacadan sonra mart ayında Molenbeek'te yakalanmıştı.

22 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 340 kişi yaralanmıştı. Paris ve Brüksel saldırılarını IŞİD üstlenmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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