Molenbeek'te Kuran kursunun kapısına kilit

Molenbeek semtinin Belediye Başkanı Francoise Schepmans, bir polis kontrolü esnasında tesadüfen ortaya çıkarılan Kuran kursunun kapatıldığını bildirdi. Müstakil bir ev içinde verilen Kuran kursu için hiçbir eğitim ve öğretim izni bulunmadığı

belirtildi.

Belçika televizyon kanalı RTBF’nin haberine göre yaşları 3 ile 8 arasında değişen 38 çocuk söz konusu Kuran kursuna gidiyordu. Bu çocukların herhangi başka bir okul ya

da yuvaya kaydı olmadığı belirtildi. Belediye Başkanı Schepmans çocukların tüm dış dünyadan soyutlanmış olduklarını ve aşırı muhafazakar bir dini çevre içerisinde

yetiştirildiklerini söyledi.

Belçika polisi, mart ayında Brüksel’de düzenlenen terör saldırılarının ardından Molenbeek semtindeki kontrollerini artırmıştı.

Molenbeek'in imajı

Molenbeek geçtiğimiz aylarda sık sık İslamcı örgütler tarafından düzenlenen saldırılarla gündeme geldi. 130 kişinin öldüğü 13 Kasım Paris saldırılarının baş zanlısı

Salah Abdeslam da aylar süren kovalamacadan sonra mart ayında Molenbeek'te yakalanmıştı.

22 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 340 kişi yaralanmıştı. Paris ve Brüksel saldırılarını IŞİD üstlenmişti.