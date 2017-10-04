Molekül görüntüleme teknolojisine Nobel ödülü

İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Biyolojik moleküllerin görüntülenme sistemlerini geliştiren üç bilim insanı kimya dalında Nobel Ödülü aldı.

Bulanık iki boyutlu görüntülerin keskin, üç boyutlu yapılara dönüşeceği şekilde moleküllerin görüntülerini işleyerek mikroskop teknolojisini genel bir ayarlamada daha kolay hale getiren Alman Joachim Frank, suyu çok hızlı bir şekilde dondurarak biyolojik örneklerin kalıbının alınmasını sağlayan İsviçreli Jacques Duboche ve bakteriyel bir molekülü atomik çözünürlükte sunan İskoç Richard Henderson Nobel Kimya Ödülünün sahibi oldular.

Üç bilim insanının geliştirdiği soğuk elektron mikroskopi tekniği, mikroskopik incelemeleri basite indirgiyor.

Geliştirilen teknik, molekülleri hareket halindeyken görüntüleyerek, daha önce görülmemiş işlemlerin incelenebilmesine olanak sağlıyor.

joachim Frank’ın, çok geniş bir kullanım alanı var dediği buluşu Nobel Komitesi, ‘biyokimyayı yeni bir çağa geçirecek bir buluş’ olarak tanımladı.

Komite üyesi Sara Snogerup Linse buluşla ilgili olarak, “Yakında, hiçbir sır kalmayacak, yakında biyomoleküllerin karmaşık detaylarını görebileceğiz. Biyomoleküllerin nasıl oluştuklarını, nasıl davranışlar sergiledikleri ve nasıl birlikte çalıştıklarını anlayacağız. “ dedi.