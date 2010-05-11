Moldovyalı kızları afiş kurtardı

T24-



Moldovalı 21 yaşındaki hemşire H.K. ve 24 yaşındaki A.C. bir arkadaşları vasıtasıyla iş bulma ümidiyle Antalya'ya getirildi. Burada kendilerini karşılayan kişi, kızların pasaportlarına el koyarak bir eve götürüp zorla erkeklere pazarlamaya başladı. Seks kölesi haline getirilen genç kızlar önceki gece Lara bölgesinde bir otelde cinsel ilişkiye girmeleri için 2 erkek müşteriye teslim edildi. Genç kızlar ağlayarak müşterilerinden yardım istedi. Adı açıklanmayan erkek müşteri, H.K.'nin cep telefonunu kullanmasına izin verdi.



AFİŞİNİ GÖRDÜĞÜ 157'Yİ ARADI

H.K., havalimanındaki afişte gördüğü ‘Alo 157’ İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı'nı arayarak yardım istedi. İhbarın yönlendirildiği Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılıktan alınan izinle gece yarısı otele düzenlediği operasyonda iki kızı kurtardı. İki erkek müşteri ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. H.K. ve A.C. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürülerek ifadeleri alındı. 3 aydır esaret altında olduklarını söyleyen Moldovalı kızlar, kendilerine zorla fuhuş yaptıran kişinin bilgilerini vererek şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde ismi açıklanmayan şüpheliyi ararken H.K. ve A.C., ülkelerine gönderilmek üzere Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi. (Hürriyet)