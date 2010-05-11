T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Moldovyalı kızları afiş kurtardı

Antalya'da kadın satıcılarının tuzağına düşen ve zorla pazarlanan Moldovyalı iki kız ‘Alo 157’ İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı sayesi

11 Mayıs 2010 03:00

T24- İş bulma vaadiyle getirildikleri Antalya'da kadın satıcılarının tuzağına düşen ve zorla erkeklere pazarlanan Moldovalı iki kız, müşterinin telefonundan aradıkları ‘Alo 157’ İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı sayesinde kurtarıldı.


Moldovalı 21 yaşındaki hemşire H.K. ve 24 yaşındaki A.C. bir arkadaşları vasıtasıyla iş bulma ümidiyle Antalya'ya getirildi. Burada kendilerini karşılayan kişi, kızların pasaportlarına el koyarak bir eve götürüp zorla erkeklere pazarlamaya başladı. Seks kölesi haline getirilen genç kızlar önceki gece Lara bölgesinde bir otelde cinsel ilişkiye girmeleri için 2 erkek müşteriye teslim edildi. Genç kızlar ağlayarak müşterilerinden yardım istedi. Adı açıklanmayan erkek müşteri, H.K.'nin cep telefonunu kullanmasına izin verdi.


AFİŞİNİ GÖRDÜĞÜ 157'Yİ ARADI

H.K., havalimanındaki afişte gördüğü ‘Alo 157’ İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı'nı arayarak yardım istedi. İhbarın yönlendirildiği Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılıktan alınan izinle gece yarısı otele düzenlediği operasyonda iki kızı kurtardı. İki erkek müşteri ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. H.K. ve A.C. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürülerek ifadeleri alındı. 3 aydır esaret altında olduklarını söyleyen Moldovalı kızlar, kendilerine zorla fuhuş yaptıran kişinin bilgilerini vererek şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde ismi açıklanmayan şüpheliyi ararken H.K. ve A.C., ülkelerine gönderilmek üzere Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi. (Hürriyet)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24