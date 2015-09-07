Moldovalıların 1 milyar dolar öfkesi



Moldova'nın başkenti Kişinev'de milyarları bulan banka skandalını protesto etmek amacıyla düzenlenen protesto eylemine on binlerce kişi katıldı. Eylemi düzenleyen "Onur ve Adalet" adlı vatandaş oluşumunun temsilcileri 100 bin, polis ise 50 bin kişinin katıldığını söylüyor.

Moldova'nın mali sisteminden 1 milyar doların kaybolmasını protesto eden eylemciler, Merkez Bankası ve Başsavcılığın sorumlularının istifa etmesini istedi.

"Bir milyarı geri getir" diye slogan atan eylemcilerin hedefinde Devlet Başkanı Nicolae Timofti de vardı. Moldovalılar, Timofti'nin de istifa etmesini ve erken seçimlere gidilmesi talebinde de bulundular. Geçen temmuz ayında göreve gelen Avrupa yanlısı Başbakan Valeriu Strelet de bir grup gösterici ile bir araya gelerek taleplerini görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Yolsuzluk yapıldığı tahmin edilen 1 milyar dolar, yoksul Moldova'nın milli gelirinin sekizde birine tekabül ediyor. Yaklaşık dört milyon nüfusu olan Moldova, Avrupa'nın en yoksul ülkesi. Avrupa Birliği ile 2009 yılında ortaklık anlaşması imzalayan ülkeyi Rusya da etkisi altında tutmaya çalışıyor.

Kişinev'deki gösterinin 90'lı yılların başından beri düzenlenen en büyük kitlesel eylem olduğu belirtildi.