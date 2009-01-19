Moldovalı şair Grigore Vieru hayatını kaybetti

Romanya doğumlu Moldovalı ünlü şair Grigore Vieru, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.



Kaza geçirerek hastaneye kaldıran 73 yaşındaki şairin dün hayatını kaybettiği belirtildi.



Moldova Devlet Başkanı Vladimir Voronin, yarını yas günü ilan etti.



Vieru, 1935'te Romanya'nın kuzeydoğusundaki bir köyde dünyaya gözlerini açtı. Ülkenin bu bölümü 5 sene sonra Nazi-Sovyet anlaşması çerçevesinde Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilerek Moldova Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.



Moldova 1991'de bağımsızlığını ilan etti ancak nüfusun üçte ikisinin Rumen kökenli olduğu ülke yeniden Romanya ile birleşmedi.

