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Dünya
Deutsche Welle

Moldova'da seçimler bölünme tehdidini artırdı

Moldova'daki parlamento seçimleri, AB ve Rusya yanlıları arasındaki gerilimi daha da artıracak bir sonuç ortaya koydu. Rusya yanlısı parti sandıktan birinci çıkmasına rağmen hükümeti AB yanlılarının kurması bekleniyor.

01 Aralık 2014 10:53


Resmi olmayan verilere göre oyların yüzde 87'si sayıldı. Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Sosyalist Parti, oyların yüzde 21,5'ini toplayarak birinci oldu.

Buna karşılık AB yanlısı Liberal Demokratlar, Liberaller ve Demokratlar toplam yüzde 44 oy oranına ulaştı. AB yanlılarının böylece 101 sandalyelik parlamentoda toplam 51 milletvekilini tayin ederek çoğunluğa ulaşmaları bekleniyor.

Rusya ile Batı arasında yaşanan nüfuz mücadelesi, Moldova'ya da taşınmış, seçimler AB ile Rusya arasında tercihe dönüşmüştü.

Liberal Demokrat Parti'nin liderliğini yapan başbakan Iurie Leanka, AB yanlısı çizginin sürdürüleceğini açıklamış, muhalefet ise eski Sovyet cumhuriyetinin Rusya ile yakınlaşması gerektiğini savunmuştu.

Siyasi gözlemciler Moldova'nın da Ukrayna gibi bölünmesi ihtimaline işaret ediyorlar.

Moldova'nın bir parçası olan Transdinyester uzun yıllardır özerk bir konuma sahip. Transdinyester'de günümüzde "barış gücü" sıfatıyla Rus askerleri üslendiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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