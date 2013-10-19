Moldova'da 'esrar kuryesi kedi' yakalandı

Moldova'nın Pruncul köyünde bulunan bir hapishanedeki gardiyanlar, hapse esrar sokmak için kullanılan kediyi ele geçirdi.

Esrarın kedinin boynuna sarılı olduğu keşfedildi.

Gardiyanlar, kedinin gece boyunca tel örgüdeki bir delikten girip çıkmasından şüphelendi.

Büyük tasmasına uyuşturucu madde yerleştirilen kediyi, kimin eğittiği araştırılıyor.

Moldova adalet bakanlığı, kedinin "aramadan geçirildiğini" gösteren videoyu internete yükledi.

Rusya'da da, bir hapishaneye cep telefonu sokmak için yine bir kedi kullanılmıştı.

Moscow Times gazetesi, o olayda Syktyvkar'daki hapishanedeki gardiyanların kediyi duvara tırmanırken yakaladığını söylemişti.

Gazete ayrıca gardiyanlar tarafından boynundan tutulan kediye bağlı telefonları ve şarj aletlerini gösteren fotoğraf yayımlamıştı.

Gazete, başka hapishanelerde de kedilerin eroin kuryesi olarak kullanıldığını yazmıştı.

(BBC Türkçe)