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Doğu Avrupa ülkesi Moldova'nın parlamentosu, resmi adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi'ni onayladı.

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Avrupa Konseyi anlaşmayı onaylama kararı sebebiyle Moldova'yı tebrik ederken, parlamentonun tarihi bir adım attığını ifade etti. Açıklamada Moldovalı yetkilerin ilk hedefinin halkı anlaşma hakkında bilgilendirmek olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan ülkelerin "toplumların korkudan uzak yaşayabilmeleri için daha çok hak ve imkan için mücadele ettiği" ifade edildi.

Moldova bu vesileyle İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan 35. Avrupa Konseyi ülkesi oldu.

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite üyesi ve T24 yazarı Erdoğan İşcan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Moldova İstanbul Sözleşmesi'ni onayladı. Uluslararası insan hakları hukukuna uyum yolunda önemli bir adım" yazdı.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, aylarca süren tepkilere rağmen kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşmeden 1 Temmuz'da resmi olarak ayrılmıştı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Türkiye, 20 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasının olduğu kararla sözleşmeyi feshetmişti.