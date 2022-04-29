Moldova Dışişleri Bakanı Popescu'dan savaş uyarısı: Büyük tehlike altındayız

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle artan gerginlik karşısında ülkenin "büyük tehlike altında olduğunu" söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Popescu, dünkü basın açıklamasında pazartesi günü yaşanan patlamaların "durumun tehlikeli şekilde kötüleşmesine" yol açtığını söyledi.

Pazartesi günü Ukrayna sınırına 2 kilometre uzaklıkta yer alan Kolbasna köyündeki Soğuk Savaş dönemine ait mühimmat deposunun yanında patlama yaşanmıştı. Ayrıca salı günü Ulusal Güvenlik Bakanlığı olarak adlandırılan binanın yakınlarında meydana gelen patlamada radyo vericileri zarar görmüştü.

Rusya, patlamaların Ukrayna tarafından provokasyon amaçlı yapıldığını savunmuş, Kiev yönetimiyse saldırıları Moskova'nın düzenlediğini öne sürmüştü.

"Bölgedeki tansiyon Moldova için de risk teşkil ediyor"

Popescu, "Bölgedeki farklı güçler arasında yaşanan tansiyon bölgedeki durumu istikrarsızlaştırdığı gibi Moldova için de risk teşkil ediyor" dedi.

Saldırılara dair net bilgileri olmadığını savunan Popescu, "Birine doğrudan suçlama yapamıyoruz ya da kimin sorumlu olduğunu belirleyemiyoruz. Fakat bölgedeki dengelerin bozulması için çalışan bazı güçler olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Popescu, geçen hafta Transdinyester'deki yetkililerin askerlik yapacak yaştaki tüm erkeklerin bölge dışına çıkmasını engellediğini de öne sürerek "Henüz potansiyel tehlike alanının dışında değiliz" dedi.

Geçen hafta Rus general Rustam Minnekayev, ordunun Kremlin taraftarı ayrılıkçı Transdinyester'i de ele geçirmesi gerektiğini savunmuş, savaşın Moldova'ya da sıçrama ihtimali gündeme gelmişti.

Bunun üzerine Moldova, Kremlin'e nota vermiş ve generalin açıklamasının "endişelendirici olduğu" belirtilmişti.

Popescu, Rus yetkililerin kendisiyle iletişime geçerek generalin sözlerinin Kremlin'in resmi duruşunu yansıtmadığını söylediğini de ifade etti.

Transdinyester'in durumu

Moldova'dan 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester, Dinyester Nehri'yle Ukrayna sınırı arasında yer alıyor.

2 Mart - 22 Temmuz 1992'de Rus destekli Transdinyester ayrılıkçılarıyla Moldova güçleri arasında yaşanan savaş bir ateşkesle sonuçlanmıştı. Burada varılan anlaşmayla Kremlin'e bağlı yaklaşık 1500 askerin ülkede kalması kararlaştırılmıştı.

Birleşmiş Milletler'e üye hiçbir ülke tarafından bağımsızlığı kabul edilmeyen Transdinyester, kısmen tanınan Güney Osetya, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ve Abhazya tarafından tanınıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşın 65. gününde de çatışmalar devam ediyor.