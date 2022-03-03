Moldova'dan AB'ye üyelik başvurusu

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için bildiri imzaladı.

Sandu, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, Moldova'nın dış siyasetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Moldova'nın Avrupa yolundan gitmesi gerekiyor. Bu milli ve temel hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullanan Sandu, ülkesinin AB'ye alınması yönünde adımlar atmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sandu, toplantının ardından ülkesinin AB'ye katılımı için bildiriyi imzaladı.

Moldova ve AB arasındaki ilişkiler

Eski Sovyetler Birliği ülkesi Moldova, 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından AB ile yakınlaşma sürecini izlemeye başladı.

Moldova ve AB arasında 1994'te imzalanan ortaklık anlaşması, 1998'de yürürlüğe girdi. Söz konusu anlaşmanın 2014'te yenilenmesiyle Moldova vatandaşları, AB üyesi ülkelere vizesiz seyahat etmeye başladı.