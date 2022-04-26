Moldova'da Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede gerilim tırmanıyor; Cumhurbaşkanı Sandu, Yüksek Güvenlik Konseyi'ni topladı

Moldova’da Rusya destekli ayrılıkçı yerleşim bölgesi Transdinyester üzerinde gerilim yükselirken Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Yüksek Güvenlik Konseyi'ni acil olarak topladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna’nın batısıyla sınırı olan, Rus destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Transdinyester’de gerilim tırmanıyor. Üst düzey bir Rus komutan geçen hafta Rusya’nın savaştaki yeni amacının Ukrayna’nın güneyinde kontrolü sağlamak ve Transdinyester’e erişim sağlamak olduğunu açıklamıştı.

Yerel yetkililer, Transdinyester’de son günlerde bölgenin güvenlikten sorumlu bakanlığı binalarına saldırı düzenlendiğini, bugün de Rus radyo yayınlarını taşıyan iki antenin patlatıldığını açıkladı.

Güvenlikten sorumlu bakanlıktaki patlamayla ilgili açıklaman yapa Moldova hükûmeti, söz konusu saldırının yaşanan gerilime gerekçe oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, patlamaların ardından Yüksek Güvenlik Konseyi'ni acil şekilde toplantıya çağırdı. Yerel saatle 13.00'te başlayacak toplantının ardından Maia Sandu gazetecilerin karşısına geçecek.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Transdinyester’den gelen haberlerin “endişe verici” olduğunu söylemişti.