Moldova'da erken seçim: Avrupa yanlısı Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi önde görünüyor

Moldova'da yapılan erken genel seçimlerde Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) partisi önde görünüyor. Sandu, Eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un partisinin Avrupa'da uzaklaşarak Rusya'ya yönelen adımlarını geri çevirme taahhüdünde bulunmuştu.

Doğu Avrupa ülkelerinden Moldova’da halk, erken genel seçimler için sandık başına gitti. Ülkede yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi yerel saatle 21.00'da sona erdi. Oy sayma işleminin başlaması ile resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı.

Sandık çıkış anketine göre, oyların yüzde 37,16'sının sayıldığı ve Batı yanlısı olarak bilinen Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 42,34’ünü alarak seçimi önde götürdüğü aktarıldı. Eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Sosyalist Parti ile Komünist Partisi’nden oluşan siyasi bloğun (BECS) ise oyların yüzde 33,86’sını aldığı bildirildi. Yarın seçimlere ilişkin ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

Sandu, Rusya yanlısı Igor Dodon’un müttefikleri tarafından engellendiğini söylediği reformları uygulamak için 101 sandalyeli mecliste çoğunluğu kazanmayı umuyor.

Sandu, “Vatandaşları oy kullanmaya ve Moldova’yı hırsızlardan ve yolsuzlardan temizlemek için bir adım daha atmaya çağırıyorum” demişti.