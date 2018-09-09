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Dünya

Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi

Igor Dodon'un durumunun ağır olmadığı aktarıldı

09 Eylül 2018 18:42

Yerel basında çıkan haberlere göre, Moldova Devlet Başkanı Igor Dodon ciddi bir trafik kazasından sonra hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı konvoyundaki iki araba, başkent Kişinev'in kuzeybatısındaki Straseni kasabası yakınlarında meydana gelen kazaya karıştı. Konvoyun bir kamyonla çarpıştığı belirtildi.

Olayın duyulmasından hemen sonra Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada Dodon'un durumunun ağır olmadığı belirtildi.

43 yaşındaki Dodon, 2016 yılından beri Moldova Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.

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