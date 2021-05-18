Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre Milli Takımı'nı seçti

Milli Takımlar resmi hesabı Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Ümit Milli Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Mohamed Zeki Amdouni kimdir?

Mohamed Zeki Amdouni, 4 Aralık 2000'de İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi. Annesi Tunuslu, babası Türk olan Mohamed Zeki, İsviçre ekibi Meyrin'de futbola başladı. Kiralık macerasının ardından 2018'de Etoile Carouge'in bonservisini aldı Zeki, burada 1 sezon kaldı ve Challenge Lig ekibi Stade-Lausanne-Ouchy'e transfer oldu.

2019/2020'de 26 maçta 4 gol, 2020/2021'de 23 maçta 6 gol atan Zeki'nin Türk ve İsviçre pasaportu bulunuyor. Sol kanat ve santrfor bölgelerinde oynayabilen 1.83 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.