Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Real Madrid'e karşı şanssızlığını yıktı. Yıldız futbolcu Manchester United efsanesi Ryan Giggs'i de yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Real Madrid'in konuğu oldu.

Karşılaşma 2-1'lik Real Madrid üstünlüğüyle devam ederken 51. dakikada Liverpool, Mohamed Salah ile golü buldu. Mısırlı futbolcu böylece kariyerinde Real Madrid'e karşı ilk golünü kaydetmiş oldu.

Mohamed Salah, Roma forması giyerken Real Madrid'e karşı 2 maça çıkmış ancak gol bulamamıştı. Liverpool formasıyla 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı mücadele eden Salah, Ramos'un müdahalesi sonrası sakatlanıp 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yıldız futbolcu İspanyol devine karşı dördüncü maçında golle buluştu.

Mohamed Salah, Ryan Giggs'i yakaladı

Şampiyonlar Ligi'nde 28 gole ulaşan Mohamed Salah, Manchester United'ın Galli efsanesi Ryan Giggs'i yakaladı.

Öte yandan Salah kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında üst üste dört maçta gol sevinci yaşadı.