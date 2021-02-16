Mohamed'in bonservisi ile ilgili Galatasaray'dan yeni plan

Son yıllardaki golcü sorununu ara transfer döneminde Mısır'dan kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile çözmüş gözüken Galatasaray, genç golcü için sezon sonu uygulanacak olan sözleşme detaylarını şimdiden belirledi. Sarı-kırmızılı formayı giyer giymez hem teknik ekibin, hem de taraftarın büyük beğenisini kazanan 23 yaşındaki yıldız, Türkiye Kupası'da dahil çıktığı 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in ardından üst üste 3 lig maçında gol atmayı başarabilen ilk futbolcu olan Mohamed için Cim Bom'un planı belli oldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Sarı Kırmızılılar, Mostafa Mohamed ile sezon sonu anlaşma sağlayarak, yeni sözleşmesinin çıkış maddesini 25 milyon euro olarak belirleyecek.

Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, canlı yayında transferin detaylarını şöyle anlattı.

"Galatasaray'ın Mohamed hakkında yeni planları var. Galatasaray, Temmuz ayı sonuna kadar oyuncunun bonservisini alacak ve sözleşmeyi uzatacak.

Yıllık maaşı 750 bin dolardan 1 milyon 250 bin euro'ya çıkacak. Sözleşmesindeki çıkış maddesi ise 25 milyon euro olacak. Prensipte de anlaşıldı. Oyuncunun en büyük hayali Premier Lig. 5 yıllık da sözleşme garantisi."