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Mohaç seferine muhteşem harcama

Yeni sezon çekimlerine başlanan “Muhteşem Yüzyıl”ın 16 dakikalık Mohaç Seferi sahnesi için 500 bin dolar harcandı.

27 Ağustos 2011 03:00

T24- Yeni sezon çekimlerine başlanan “Muhteşem Yüzyıl”ın 16 dakikalık Mohaç Seferi sahnesi için 500 bin dolar harcandı. Çekimlerde 2 bin kişi görev aldı.

3.5 milyon TL’lik hazırlık bütçesiyle Türk televizyon tarihinin en büyük bütçeli projesi olan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin yeni sezon çekimlerine başlandı. Yeni bölümlerde ekrana gelecek olan 16 dakikalık Mohaç Seferi sahnesi için de rekor bir prodüksiyona imza atıldı. Çekimleri bir haftadır devam eden sahne için Edirne’de dev bir film köyü kuruldu. 2 bin kişinin görev aldığı sahnede yurtdışından getirilen 10 usta dublör de kamera karşısına geçti. Her gün dönüşümlü olarak 60 atın yer aldığı sahnelerin danışmanlığını ise Cemal Hünal yaptı. Prodüksiyonun maliyetinin 500 bin dolar olduğu açıklandı.


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