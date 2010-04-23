Moğollar'ın davulcusu hayatını kaybetti

T24 - Moğollar’ın usta davulcusu Engin Yörükoğlu (65) hayata gözlerini yumdu.



Müziğe 1963 yılında Gölcük'te Siyah İnciler grubuyla başlayıp daha sonra ileride Moğollar'ı beraber kuracakları Cahit Berkay'la tanışan usta davulcu Engin Yörükoğlu 5 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.



En son geçtiğimiz yaz Moğollar’ın verdiği bir konser sırasında rahatsızlanan Engin Yörükoğlu 1945 İstanbul doğumlu. Ayrıca Jazz müziğine de yakınlığı bulunan Yörükoğlu çeşitli triolar ve Quartetler de kurdu.