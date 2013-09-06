Moğollar Amerika'da sahne alacak: Hükümetler için değil halk için çalıyoruz

Işıl Öz/T24

Moğollar, 19 Eylül’de Philadelphia’da, 20 Eylül’de New York City’de ve son olarak 21 Eylül’de Washington DC’de sahne alacak. Konser haberini duyar duymaz müzisyen Cahit Berkay’a ulaştık. T24 için sorduğumuz sorular ve Berkay’ın yanıtları şöyle:

Bu yılki ABD konser fikri nasıl çıktı ortaya?

MESAM Yönetim Kurulu ile birlikte Uluslararası Telif Hakları Kongresi’ne katılmak üzere ABD’ye gitmiştim. Orada Drome’a uğradım ve sahibi Serdar İlhan ile tanıştım. Onun daveti üzerine gelişti her şey.

Neden daha önce ABD’de konser vermediniz?

Daha önce bu ciddiyette bir teklif almadık.

'Hükümetler için değil halk için çalıyoruz…'

Mevzu konser olduğunda, ABD’yi başka ülkelerden ayıran bir durum söz konusu mu?

Hangi ülkede konser verirsek verelim konserlerimize o ülkede yaşayan insanlar gelir. Hükümetler için değil halk için çalıyoruz. Dolayısıyla da ülkenin adı o kadar farketmiyor. Yeter ki oralarda müziğimizi ve hassasiyetlerimizi paylaşabileceğimiz insanların bizi beklediklerini bilelim.

Müzik çerçevesi içerisinde geçen yıllara baktığınızda keşkeleriniz var mı?

45 yıllık bir grubun üyesiyim, elbette birçok hata yapmışızdır. Ama hala müzik yapmaya ve üretmeye devam ediyorsak o hataların da bunda katkısı var demektir. “Keşke” sevmediğim bir laf, hatalarım, duygularım ve umutlarım var, keşkelerim yok.

'Biz müzisyenler yarı tanrılar değiliz'

Şarkıların markalara pazarlanması konusunda fikriniz nedir? Sizi, şarkılarınızı reklamlarda gören dinleyicilerden nasıl tepkiler aldınız?

Ben uzun yıllardır sinema, belgesel ve reklam müzikleri yapmaktayım. Bu son seferde sadece bir de kameranın önüne geçtim. Sanırım tepkiler de o yüzden geldi. Bazı insanların beni görünce içlerinin burkulacağını tahmin ediyordum; ama küfür etmelere varan tepkileri internette okuyunca gerçekten hem çok üzüldüm hem de sinirlendim. İnsanlar kendi hayatlarından esirgedikleri tutarlılıkları başkalarından bekleyemezler. Biz müzisyenler de yarı tanrılar değiliz. Benim konserlerime bilet alarak gelmeyen, albümlerimi satın alarak dinlemeyen insanlar, “şarkıyı neden verdin?” diye soruyorlar. Bunu da olabilecek en çirkin şekilde söylüyorlar. Yıllardır tahsil edemediğim telifleri bir kerede almak için yaptım.

Bazı müzisyenler albümlerini yalnızca internetten yayınlamaya başladı. Sizin yeni teknoloji ile aranız nasıl?

Yenilikleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Müziği plastik olarak edinenler sadece koleksiyonerler artık. O sebeple sadece dijital olarak yapılan albümlerin sayısı daha da artacak. Tek yöntem bu olduğunda biz de sadece dijital olarak yayınlarız albümlerimizi. Ama bundan sonraki ilk albümümüz yine hem dijital olarak hem de hard copy olarak bulunabilir olacaktır.

Peki, son zamanlarda siz kimleri dinliyorsunuz?

Ben 60’ların 70’lerin rock müziğini ve Anadolu’nun türkülerini dinlemekten hiç vaz geçmedim, hiç de vaz geçmeyeceğim sanırım. Onların dışında denk geldikçe dinlediğim beğendiğim çok güzel genç gruplar var. Hem sound olarak hem duruş ve söylem olarak beğeniyorum. Mor ve Ötesi, Duman filan zaten artık genç sayılmıyor. Marsis, Badem, Kül, Baba Zula, Replikas hep sevdiğim beğendiğim gruplar. Adını unuttuğum atladığım varsa da kusura bakmasınlar.

Nasıl bir Türkiye gördüğünüz?

Korkularım var elbette. Savaşa altyapı hazırlamaya çalışanlar var. Savaşların kazananı olmaz. Sivil kayıplar olmayacak falan diyorlar. Ölen ya da ölecek olan askerler insan değil mi? Ama bir şekilde de umudum var. Hem de çok umudum var.

Gezi olaylarını nasıl değerlendirdiniz?

Tam da, “bu gençlikten bir halt olmaz” dediğim bir zamanda beni kendilerine hayran bıraktılar. Bu çocukların sesini duymak lazım. Hükümetler hep gençlerden korktu. Oysa ki onlardan korkmayıp, onları dinlemek lazım.

Bugünki Türkiye’nin fon müziğini yapsanız nasıl bir eser çıkardı ortaya?

Henüz biriktirdiklerimizi bir araya gelip ortaya koyma vaktimiz olmadı. Belki de yakında yaparız o müziği.

Son soru: Üzerinde çalıştığınız yeni bir proje var mı?

Ben bir taraftan sinema ve reklam müzikleri yapmaya devam ediyorum. Bir kaç sinema filminde de ufak roller oynuyorum bu aralar. Moğollar olarak da ilk fırsat yarattığımızda bir araya gelip elimizdeki şarkıları değerlendirmeyi planlıyoruz. Yakında yeni bir Moğollar albümü olacaktır.