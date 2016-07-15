Moğolistan'da Avrupa - Asya diyaloğu

Avrupa Birliği (AB) ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki zirve

buluşmasına ev sahipliği yapan Moğolistan ilk kez büyük bir

organizasyona sahne oluyor. Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'da

cumartesi gününe kadar devam edecek olan ASEM zirvesine 34 devlet

ve hükümet başkanı katılıyor. 10 Güneydoğu Asya Devletleri

Topluluğu (ASEAN) üyesi ile 28 AB ülkesinin dışında Norveç,

İsviçre, Rusya, Hindistan, Bangladeş, Avustralya, Çin, Japonya ve

Güney Kore de buluşmada temsil ediliyor. Ulan Batur'daki zirvede

Alman heyetine Başbakan Angela Merkel başkanlık ediyor.

Buluşmada ASEM bünyesindeki işbirliğinin 20 yıllık bilançosu

çıkarılacak ve geleceğe dönük öneriler değerlendirilecek. Kıtalar

arasındaki kenetleşmenin güçlendirilmesi ve iklim değişikliği gibi

küresel sorunlarla birlikte mücadele imkânları zirvenin gündeminde

yer alıyor.

Geçmişi

Asya ve Avrupa ülkeleri arasındaki bilgi alışverişi için bir forum

oluşturma fikri ilk kez 1994 yılında Singapur Başbakanı Goh Chok

Tong'un Fransa ziyareti sırasında ortaya atılmış ve ilk buluşma

1996 yılında Tayland'da yapılmıştı. 51 ülkenin katıldığı Avrupa –

Asya Diyalog Forumu (ASEM) zirveleri iki yılda bir yapılıyor. Son

zirve 2014 yılında Milano'da düzenlenmişti.

Başbaşa görüşme fırsatı

Siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve çevre konularının ele alındığı

ASEM'de ülkelerin farklı çıkarları nedeniyle tam görüş birliği

sağlamak her zaman mümkün olmuyor. ASEM buluşmalarında somut

kararlar alınmıyor.

Siyasi görüşmelerde güncel gelişmeler ve zirve sırasında yapılan

ikili buluşmalar öne çıkıyor. Milano zirvesine Ukrayna krizi

damgasını vurmuş ve AB liderleri Kırım'ı devletler hukukuna aykırı

olarak ilhak eden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile

doğrudan görüşme imkânı bulmuşlardı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Ulan Batur'daki zirvede de siyasi krize yol açan güncel bir konu

öne çıkıyor. Çin ile Filipinler arasındaki Güney Çin Denizi

anlaşmazlığı giderek büyüyor. Lahey'deki Uluslararası Tahkim

Mahkemesi salı günü açıklanan kararında Çin'in bölgedeki mülkiyet

taleplerini ret etmişti. Kararda, Çin'in tartışmalı sulardaki

tarihi egemenlik hakkını kullanmak istemesinin hukuki dayanağı

olmadığı belirtilmişti.

Tahkim kararını uygulatacak herhangi bir merci bulunmadığından,

kararın pratikteki sonucunun ne olacağı ise kestirilemiyor.

Filipinler hükümeti Pekin'den

Lahey mahkemesinin kararına saygı

gösterilmesini talep etmiş, Japonya Başbakanı Şinzo Abe de

Moğolistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada ‘hukuk devleti

ilkelerinin ve barışçı uzlaşmanın önemine' vurgu yapmıştı. Doğu Çin

Denizi'nde Japonya ile Çin arasında devam eden egemenlik

hakkı

anlaşmazlığında da Pekin yönetimi konuyu görüşmeye yanaşmadığı için

yakınlaşma sağlanamıyor. Başbakan Abe'nin ASEM buluşması sırasında

Çin Başbakanı Li Kekiang ile baş başa görüşmeyi umuyorsa da adalar

anlaşmazlığı ve Abe'nin milliyetçi yaklaşımları nedeniyle iki ülke

arasındaki sular durulmuyor.

Moğolistan hükümeti ülkesinin kültürel geleneklerini tanıtmak

amacıyla ASEM buluşmasına katılan liderleri milli bayramları olan

Nadaam festivaline davet etti. Yarışma anlamına gelen Nadaam

okçuluk, güreş ve at yarışından oluşuyor. Ulan Batur yönetimi

sporun dostluğu pekiştirdiğini ve Nadaam'ın Avrupa ile Asya

ülkelerinin birbirlerini daha iyi tanımalarına vesile olacağını

duyurdu.