Moğolistan'da bir çocuk, bubonik veba nedeniyle hayatını kaybetti

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Moğolistan'da 15 yaşında bir çocuk, bubonik (hıyarcıklı) veba sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çocuk, nadir görülen bakteriyel enfeksiyonu bir dağ sıçanı avlayıp, yedikten sonra kaptı.

Bakanlık, hayatını kaybeden hasta ile temasta bulunan 15 kişiyi karantina altına aldıklarını ve antibiyotik tedavisine başladıklarını belirtti.

Olayın ardında 5 bölgede 6 günlüğüne karantina ilan edildi.

Geçen haftalarda ülkenin Hovd bölgesinde 2 kişide bubonik vebaya rastlanmıştı. 140 kişiye test yapıldı ancak başka vakaya rastlanmadı. Çin'de de bir çobanda enfeksiyon görülmüştü.

Moğolistan'da yetkililerin sıçanların yenmemesine dair uyarılarına rağmen her yıl ortalama bir kişi bubonik veba sebebiyle hayatını kaybediyor.