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Dünya
Deutsche Welle

Mogherini'nin ilk gezisi Ortadoğu'ya

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, göreve geldikten ilk dış gezisini İsrail ve Filistin'e yapıyor.

07 Kasım 2014 10:49


Mogherini'nin sözcüsü, ziyaretin AB'nin bölgeye verdiği önemi ortaya koymayı amaçladığını söyledi. Sözcü, "AB, bölgenin istikrara kavuşması, yeniden inşası ve barış sürecinin canlandırılmasında üzerine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile görüşecek.

Mogherini'nin pazar gününe kadar temaslar yürüteceği duraklar arasında Ramallah, Gazze ve Tel Aviv bulunuyor. Mogherini, Filistin'de özerk yönetim lideri Mahmud Abbas ve Başbakan Rami Hamdallah ile görüşecek.

'Üçüncü İntifada' endişesi

Mogherini'den önce AB Dışişleri Yüksek Temsilciliği görevinde bulunan Catherine Ashton, İsrail'in işgal altındaki yerleşimleri genişletme kararını kınamış ve bu adımın bedeli olabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'de araçla düzenlenen saldırılar, Mescid-i Aksâ gerginliği ve aşırı sağcı bir Yahudi aktivisti hedef alan suikast bölgede son günlerde tansiyonun tırmanmasına neden olmuş, "Üçüncü İntifada" endişesi artmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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