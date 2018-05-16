Mogherini: İran anlaşması için yakın zamanda "pratik çözümler" bulacağız

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülebilmesi için, tarafların \"sorunlara yakın zamanda pratik çözümler bulmayı kabul ettiğini\" açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın geçen hafta, 2015 yılında altı ülke ile İran arasında yapılan ve Tahran\'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında bu ülkeye yapılan yaptırımların kaldırılması anlaşmasından çekilerek ekonomik yaptırımların yeniden başlatılacağını açıklamasının ardından, Avrupa ülkeleri çözüm arayışına girdi.

Trump\'ın \"çekilmeleri yolundaki\" çağrılarına karşın İran nükleer anlaşmasını hayatta tutmaya söz veren İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ve Mogherini, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile dün görüştüler.

France 24\'ün haberine göre Mogherini, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda bulunması kabul edilen \"pratik çözümler\" arasında \"İran\'ın petrol ve doğalgaz ihracına devam edebilmesi, bankacılık işlemlerinin sürmesi ve İran\'daki Avrupa yatırımlarının korunması\"nın olduğunu söyledi ve ekledi:

\"Bu aşamada yasal ya da ekonomik garantilerden söz edemem; ama, Avrupa tarafında ciddi, kararlı ve acil çalışmalar olduğunu söyleyebilirim.\"

Habere göre, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Cevad Zarif de, 2015 tarihli nükleer anlaşmanın devamı konusunda yapılan görüşmelerde iyi bir başlangıç yaşandığını söyledi \"Doğru yoldayız\" dedi.

İran ve Avrupalı ülkelerin dışişleri bakanları arasındaki görüşmeler sürerken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif\'in \"Devrim Muhafızları adına milyonlarca dolar para transferi yapmak\"tan \"yaptırım listesi\"ne alındığını açıkladı.

The New York Times\'ın haberine göre Mnuchin, Seif\'i, \"İran Devrim Muhafızları\'nın ülke dışındaki kolu olan Kudüs Gücü\'ne, Al-Bilad Islamic Bank üzerinden gizlice para aktararak Hizbullah\'ın şiddet yanlısı gündemini desteklemek\" ile suçladı.

Habere göre ABD ayrıca, İran Merkez Bankası\'nın uluslararası ilişkiler birimi direktör yardımcısı Ali Tarzali ve Al-Bilad Islamic Bank\'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aras Habib\'i de yaptırım listesine aldı.