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Çevre

Mogan gölündeki sazlıklar yandı

Ankara Gölbaşı’nda yer alan Mogan Gölü kamışlığında dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi, çok sayıda canlı telef oldu

13 Şubat 2014 14:56

Ankara Gölbaşı’nda Konya Yolu’nun 5’inci kilometrede Karaoğlan Çayırı olarak bilinen bölgedeki Mogan Gölü kamışlığında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorluk çekti.

Binlerce sığırcık kuşunun yangınla birlikte kamışlık alandaki yuvalardan uçarak ayrıldığı gözlendi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri söndürmek için saatlerce su sıktı. Karadan müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

 

Çevre katliamı

 

Gölbaşı İlçesi Koruma, Geliştirme ve Turizm Derneği (GÖLDER) Başkanı İsa Ömercan ile yönetim kurulu üyeleri de kamış yangınını yerinde gördü. Ömercan, “Bu çevre felaketini bizlere yaşatan unsurların önüne geçmedikçe, doğal yaşam yok olmaya devam edecektir. Yangının nasıl çıktığı konusunda bir açıklama yapılmadı ancak karaya yakın bölgeden değil, gölün iç bölümünden başladığı anlaşılıyor. 2014 yılı olarak ilk çevre katliamını gördük, içerisinde birçok canlı da telef oldu. Umut ediyorum ki bu son olur” diyerek tedbirler alınmasını istedi.

 

Mogan’a tekne iftaiyesi istedi

 

GÖLDER Başkanı İsa Ömercan, yangına karadan müdahele etmenin zor olduğu zamanlarda göl içinde müdahale edecek araç ve gereçlerin olması gerektiğini belirtti. Ömercan, “Mogan Gölü içerisine deposu olan bir kurtarma teknesi olması, kolay çözümlerden birisidir. Bugün bir pompa ile gölden su fıskıştırmak zor değil. Mogan Gölü’ne acil olarak her açıdan kurtarma teknesi konulması, yangınları büyümeden söndürecektir” dedi.
 

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