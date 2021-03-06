Mogadişu'da bomba yüklü rikşa, restorana sokuldu: En az 10 ölü, 30 yaralı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da radikal İslamcı terör örgütü Eş Şebab mensupları, yolcu taşıyabilen ve üç tekerlekli bir bisiklete benzeyen rikşaya bomba yükleyip popüler restorana soktu.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Polis sözcüsü Sadik Dudishe, "Teröristler sivillerin sık sık tercih ettiği bir restorana acımasız bir saldırı düzenledi. Patlamada 10 kişi ölürken 30 kişi de yaralandı" diye konuştu.

AFP'nin aktardığına göre güvenlik ve sağlık kaynakları ölü sayısının açıklanandan daha fazla olabileceğini söyledi.

Bir başka polis memuru, patlamanın büyük bir yıkıma sebep olduğunu ve tam ölü sayısını belirlemek için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Saldırıyı El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab düzenledi.