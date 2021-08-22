Modüler trafik radarını test eden Bakan Varank: AK Parti iktidarında Türkiye'de sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi inşa ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zeka destekli teknolojik çözümler üreten firmayı ziyareti sırasında "Türkiye'yi iyi anlamamız lazım. Özellikle AK Parti iktidarlarında biz 19 senede Türkiye'de sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi, bir girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Bu alana yapılan yatırımlar çok önemli. Altyapı, Ar-Ge, laboratuvar ve insana yapılan yatırımlarla biz bunu sağladık" dedi.

Bakan Varank, Teknopark İstanbul’da faaliyet gösteren Radarsan firmasına ziyarette bulundu. Ziyarette Bakan Varank şirketin geliştirdiği yapay zekalı yerli radar sistemleri hakkında bilgi aldı, firmanın geliştirdiği dünyanın ilk modüler trafik radarını test etti. Test sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Varank, Radarsan'ın genç mühendislerin kurduğu bir teknoloji şirketi olduğunu belirtti. Bakan Varank, "Radar hız ölçüm cihazları yapıyorlar, ama bunun yanında oldukça inovatif bir şekilde geliştirdikleri bir plaka tanıma sistemleri var. Bu sistemin özelliği de oldukça verimli bir şekilde ve yüksek hızlarda hem plakaları tanıması hem de dünyadaki bütün araç marka ve modellerini tanıması. Arkadaşlar ürünlerini test etmemizi istediler. Burada bir deneme turu yaptık. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Memnuniyet duyuyorum"

Bakan Varank, teknoloji girişimciliğini çok önemsediklerini belirterek, "Biliyorsunuz son dönemde yeni kurulmuş şirketlerin nasıl başarıya ulaştığını, nasıl Unicorn yani bizim tabirimizde Turcorn haline geldiklerini görebiliyoruz. Radarsan da bu alanda hem hız radarları hem plaka tanıma sistemlerinde kendi yazılımını algoritmalarını geliştirmiş özellikle yapay zekaya da yatırım yapmış. Bunun yanında da tabii ki donanım (hardware) üretimini de gerçekleştiren bir girişim. Ben tabii böyle firmaları tanımış olmaktan, teknopark ekosisteminde böyle firmaları misafir etmekten gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

"Ekonomiye katkı sağlayacaklar"

Firmanın çalışmalarını sürdürdüğü alanın güvenlik anlamında çok önemli bir alan olduğunun altını çizen Varank, "Ülkeler bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Hem trafik güvenliği açısından hem şehirlerin güvenliği açısından bu alanlar dünyada da rağbet gören alanlar. Firmamız, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle hem Türkiye'de ciddi bir oyuncu olmaya çalışıyor hem de dünyada da bu pazardan pay almaya çalışıyor. Ben kabiliyetlerini, özellikle de yapay zekayla ilgili yaptıkları yatırımları gördüğümde etkilendim. Kendilerine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde böyle yerli ve milli firmalarımızın geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle hem Türkiye ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

"Ekosistem inşa ettik"

Son dönemde dünya basınına yansıyan Türk teknoloji şirketlerinin başarısına da değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'yi iyi anlamamız lazım. Özellikle AK Parti iktidarlarında biz 19 senede Türkiye'de sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi, bir girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Bu alana yapılan yatırımlar çok önemli. Altyapı, Ar-Ge, laboratuvar ve insana yapılan yatırımlarla biz bunu sağladık. Biliyorsunuz biz iktidara geldiğimizde üniversite sayımız bunun neredeyse üçte biriydi. Biz çok genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimiz, genç mühendislerimiz çok başarılılar. İşte tüm bu alanlara yaptığımız yatırımlarla ciddi bir ekosistem oluşturduk.

"Türk girişimciliği hızlı ilerliyor"

Bugünlerde gördüğümüz başarılar da bu ekosistemin, bu altyapıların üstüne inşa edilmiş girişimler. İşte bugün teknoparklarımıza baktığımızda 5 bin 500'den fazla şirketimiz teknoparklarda faaliyet yürütüyor. Yaptıkları ihracat çok ciddi bir rakama ulaştı. Bunun yanında özellikle katma değerli ürün geliştirmek isteyen firmalar yerinde Ar-Ge yaptıklarında kendilerine Ar-Ge merkezi ya da tasarım merkezi belgesi veriyoruz. Ciddi destekler sağlıyoruz. İşte tüm bu ekosistemi ele aldığımızda Türk girişimciliğinin, özellikle teknoloji alanındaki Türk girişimciliğinin sahip olduğumuz genç nüfusla birlikte çok hızlı ilerlediğini görebiliyoruz."