Modric: Sanırım Danimarka galibiyetiyle 10 yıl önceki Türkiye yenilgisini unutabiliriz

Hırvatistan'ın Dünya Kupası'ndaki en büyük kozlarından Luka Modric, Danimarka'yı penaltılar ile geçip çeyrek finale yükseldikleri ikinci tur maçının ardından yaptığı açıklamada 10 yıl önce Türkiye'ye penaltılarda kaybettikleri maçı hatırlattı. Modric, "Sanırım Danimarka galibiyetiyle Türkiye yenilgisini unutabiliriz" dedi. Türkiye, EURO 2008'de Hırvatistan'ı eleyerek yarı final oynamıştı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Real Madrid forması giyen Hırvat yıldız Danimarka maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu maç kolay değildi çünkü öncesi hepizin aklında hala o maç (Türkiye maçı) vardı." dedi.

Modric, Pazar akşamı Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde Danimarka karşısında 117'inci dakikada kazanılan penaltıyı kaçırdığında da herkesin aklına aynı karşılaşma geldi.

2008 yılındaki Avrupa Şampiyonası, çeyrek final mücadelesinde son dakikada attğı golle turu geçtiğini düşünen Hırvatistan, uzatmanın uzatmasında gelen golle penaltılara kalan karşılaşma sonunda Türkiye'ye elenmişti.

10 yıl önce penaltılara giden maçta Rüştü Rençber karşısında kale direklerinin içini bulamayan Modric, Danimarka karşısında son dakikalarda kazanılan penaltıda Schmeichel'ı geçemeyince herkes tarihin tekerrür edip etmeyeceğini düşündü.

Ancak bu kez penaltılara giden maçta kaleciler 6 penaltı kurtarsa da düelloyu Hırvatistan kazandı. Uzatmalarda penaltıyı kaçıran Modric, seri atışlarda bu kez Kasper Schmeichel'ı geçti.

32 yaşındaki yıldız, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada 2008'deki elenişin, "halen tüm takımın aklında" olduğunu söyledi:

"Bu galibiyet takım ruhu hakkında çok şey söylüyor. Karşılaşma öncesi de söyledim, 2008'den bu yana eleme maçlarını geçemiyoruz ve bu yükü omzumuzdan atmak bizim için çok önemliydi. Ve bunu başardık. Kolay değildi çünkü Türkiye maçı halen aklımızdaydı. Sanırım herkesin aklındaydı çünkü o yenilgi herkes için çok zordu.

"Son dakikalarda penaltıyı kaçırmam sonrası büyük karakter ortaya koymamız, sakin olmamız ve oyuna konsantre olmamız gerekiyordu. Sanırım bu galibiyetle Türkiye yenilgisini unutabiliriz. Kafa yapımız artık düzelecek mi? Umarım."