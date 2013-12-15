Modifiyeciler yol kapattı

Trafik cezalarını protesto etmek isteyen modifiye araç sahipleri, İstanbul'da D-100 karayolunu bir süre trafiğe kapattı.
Trafik ekiplerinin sürekli kendilerine ceza kestiğini ileri süren modifiye araç sahipleri İstanbul Anadolu Yakası Kozyatağı mevkiinde araçlarını durdurdu.
Yaklaşık 20 araçlık grup korna çalarak trafik ekiplerini protesto etti. "Modifiye açılımı istiyoruz" yazılı bir pankart açan grup, 5 dakika boyunca D-100 karayolunu Kadıköy istikametinde trafiğe kapattı.
Grup eylemin ardından dağıldı.