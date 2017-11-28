Modi’den Hint kadınlara: 800 milyon “potansiyel girişimci” görüyorum

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldığı girişimcilik zirvesinde kadınların iş dünyasındaki önemine vurgu yaparak ülkede yaşayan tüm kadınlara “Ben dünyayı daha iyi bir yere dönüştürebilecek 800 milyon potansiyel girişimci görüyorum” dedi.

Kadınların istihdama katılımının ekonominin kalkınması için büyük önem taşıdığını vurgulayan Modi “Hint mitolojisinde kadın Shakti’nin (güç tanrıçası) tekrar vücut bulmuş halidir” dedi.

Modi Hyderabad’da gerçekleşen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın da ana konuşmacı olarak yer aldığı Küresel Girişimcilik Zirvesi’nde kadın girişimcilerin önemini vurguladı.

ABD ve Hindistan’ın birlikte düzenlediği zirvede konuşan Ivanka Trump da Hindistan’a kadınların ekonomiye katılımı için çağrı yaparak “Düşünün; eğer Hindistan işgücündeki cinsiyet ayrımını yarı yarıya bile kapatsa önümüzdeki üç yılda 150 milyar dolardan fazla bir büyüme kaydedebilir” dedi.

Dünya Bankası Hindistan’ı iki haneli büyüme hedeflerini tutturabilmek için kadınların istihdama katılımındaki düşüş trendini tersine çevirmesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Zirvede bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Modi tüm kırsal ve yerel yönetimlerde kadın çalışan oranının en az üçte bir olması gerektiğini yasalarla garanti ettiklerini anlattı.

Başbakan Modi dünyadaki tüm girişimcilere seslenerek, “Helin, Hindistan’da üretin, Hindistan’a yatırım yapın – hem Hindistan hem de dünya için” dedi.