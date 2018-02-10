Modi: Hindistan yakında bağımsız bir Filistin devleti görmeyi umuyor

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Şubat (DHA)- Arap ülkeleri dışında Filistin’i resmi olarak tanıyan ilk ülke olan Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi, tarihi ziyaretinde Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile görüştü ve “Hindistan yakında bağımsız bir Filistin devleti görmeyi umuyor” dedi.

NDTV haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ziyaretleri sırasında Filistin’e de bir ziyaret gerçekleştiren Modi, Hindistan’ın egemen ve bağımsız Filistin Devleti’ni desteklediğini bölgede tekrar barışın hakim olmasını umduklarını söyledi.

Modi Filistin’in fiili başkenti Ramallah’a vardıktan sonra ilk olarak eski Cumhurbaşkanı Yaser Arafat’ın anıt mezarını ziyaret etti ve çelenk bıraktı. Filistin Cumhurbaşkanı’nın eşlik ettiği Modi, Yaser Arafat Müzesi’ni de ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Modi, Arapça olarak yaptığı bir Twitter paylaşımında, \'Bu daha güçlü ikili ilişkilere götürecek tarihi bir ziyaret\' yazdı.

Habere göre Hindistan Başbakanı Modi’nin, Ramallah’ta uzmanlık hastanesi kurulacağını duyurması bekleniyor.

Modi, Temmuz 2017’de gerçekleştirdiği İsrail ziyareti sırasında Filistin’e uğramamıştı.