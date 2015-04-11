Modernize edilen son F-16 teslim edildi

TUSAŞ tarafından F-16 Modernizasyon Programı kapsamında modernize edilen son F-16 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Kazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, bugün itibarıyla program dönemi boyunca Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 163 adet F-16 uçağının modernizasyonunun tamamlandığını söyledi.



Modernizasyon sayesinde çok farklı muharip güce erişen bir F-16 uçağı yaratıldığını dile getiren Demir, "Bir hayalimiz var. Birgün kendi milli muharip uçağımızın hangardan çıkış törenini yapmak hayalimiz. Hayalimiz büyük ama hayalperest değiliz. Genç arkadaşlarımıza, mühendislerimize, ulusumuza güveniyoruz. İnşallah yöneticilerimizde, hava kuvvetlerimizde, bizlerde bu irade var" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ise törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projenin tamamlanmasının güçlerine güç kattığını söyledi.



Son yıllarda dünyada yaşanan krizlerin en önemlilerinin Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ülkelerde yaşandığını belirten Öztürk, bunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve özellikle Türk Hava Kuvvetlerinin her an harbe hazır olmasını gerektirdiğini kaydetti.



Yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ'a ilişkin de konuşan Öztürk, "Türk Hava Kuvvetleri HÜRKUŞ ile uçmak istiyor. İlgili ilgisiz, bilen bilmeyen bir şeyler söylüyor. Birtakım spekülasyonlara kulak asmayın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından uçak, proje kapsamında modernize edilen 163. ve son F-16 uçağı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Bu arada uçağın bulunduğu hangardaki kokteyl sırasında konuşan Öztürk, F-16 Block 30 uçaklarının yapısal modernizasyonuna ilişkin projenin de Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından onaylandığını bildirdi.

Öztürk, HÜRKUŞ'un da 12 ay sonra kendilerine teslim edilmesini arzu ettiklerini belirterek, milli olan herşeyi desteklediğini söyledi.

Teslim edilen son uçakla gelişmiş radarlar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp kendini koruma sistemi, modüler görev bilgisayarı gibi önemli modern kabiliyetlerin kazandırıldığı 163 adet F-16 uçağının modernizasyonu tamamlanmış oldu.