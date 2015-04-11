T24 LogoT24 Logo
Gündem

Modernize edilen son F-16 teslim edildi

'Türk Hava Kuvvetleri HÜRKUŞ ile uçmak istiyor'

11 Nisan 2015 10:16

TUSAŞ tarafından F-16 Modernizasyon Programı kapsamında modernize edilen son F-16 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Kazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, bugün itibarıyla program dönemi boyunca Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 163 adet F-16 uçağının modernizasyonunun tamamlandığını söyledi.

Modernizasyon sayesinde çok farklı muharip güce erişen bir F-16 uçağı yaratıldığını dile getiren Demir, "Bir hayalimiz var. Birgün kendi milli muharip uçağımızın hangardan çıkış törenini yapmak hayalimiz. Hayalimiz büyük ama hayalperest değiliz. Genç arkadaşlarımıza, mühendislerimize, ulusumuza güveniyoruz. İnşallah yöneticilerimizde, hava kuvvetlerimizde, bizlerde bu irade var" dedi. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ise törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projenin tamamlanmasının güçlerine güç kattığını söyledi.

Son yıllarda dünyada yaşanan krizlerin en önemlilerinin Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ülkelerde yaşandığını belirten Öztürk, bunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve özellikle Türk Hava Kuvvetlerinin her an harbe hazır olmasını gerektirdiğini kaydetti.

Yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ'a ilişkin de konuşan Öztürk, "Türk Hava Kuvvetleri HÜRKUŞ ile uçmak istiyor. İlgili ilgisiz, bilen bilmeyen bir şeyler söylüyor. Birtakım spekülasyonlara kulak asmayın" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından uçak, proje kapsamında modernize edilen 163. ve son F-16 uçağı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. 

Bu arada uçağın bulunduğu hangardaki kokteyl sırasında konuşan Öztürk,  F-16 Block 30 uçaklarının yapısal modernizasyonuna ilişkin projenin de Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından onaylandığını bildirdi. 

Öztürk, HÜRKUŞ'un da 12 ay sonra kendilerine teslim edilmesini arzu ettiklerini belirterek, milli olan herşeyi desteklediğini söyledi. 

Teslim edilen son uçakla gelişmiş radarlar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp kendini koruma sistemi, modüler görev bilgisayarı gibi önemli modern kabiliyetlerin kazandırıldığı 163 adet F-16 uçağının modernizasyonu tamamlanmış oldu.

ETİKETLER

f16sonmodernize edilditeslimtürk hava yollarıhürkuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24