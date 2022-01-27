Moderna’nın Omicron aşısı test aşamasında

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, Omicron varyantına karşı geliştirilen aşının klinik araştırma sürecine geçildiğini duyurdu. BioNTech/Pfizer da kendi aşısı ile ilgili aynı açıklamayı bir gün önce yapmıştı.BioNTech/Pfizer'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna da Omicron varyantına uygun hale getirilen yeni bir koronavirüs aşısının klinik araştırma sürecini başlattı. Moderna'dan yapılan açıklamada, söz konusu aşının 18 yaşından büyüklerde test edileceği ve bu çalışmanın, biri bugüne dek iki doz Moderna aşısı olmuş kişiler, diğeri de iki aşı üstüne hatırlatma aşısı da yaptırmış olan kişiler olmak üzere iki grupta yapılacağı bildirildi. Açıklamada, ABD'nin 24 farklı bölgesinde yapılacak test aşaması için, grup başına yaklaşık 300 denekle çalışılacağı vurgulandı. BioNTech/Pfizer ve Moderna, piyasada olan ve halihazırda kullanılan aşıların Omicron varyantına karşı daha az etkili olduğunun tespit edilmesi üzerine, Omicron varyantına uygun yeni bir aşı geliştirme çalışmasına başlamıştı. Moderna diğer yandan, şu an kullanılan aşının Omicron varyantına karşı etkisi ile ilgili yaptığı bilimsel araştırmanın sonuçlarını da duyurdu. Buna göre Moderna aşısı ile hatırlatma dozu alındığında vücutta oluşan antikorların sayısı, aşılanmadan altı ay sonra altıda bire kadar düşüyor. Moderna CEO'su Stephane Bancel, 20 kişi üzerinde yapılan testler sonucu elde edilen bu verilerle ilgili olarak, hatırlatma dozunun aşılanmasından altı ay sonra dahi vücutta hala antikorlar olmasını "rahatlatıcı" olarak nitelendirdi. Reuters,AFP / ET,SSB © Deutsche Welle Türkçe