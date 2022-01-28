Moderna, mRNA teknolojili HIV aşısında klinik testlere başladı

Moderna, mRNA teknolojisiyle geliştirilen HIV aşamasının erken aşamalı klinik testlerine başladı.

Moderna’dan yapılan açıklamada, Uluslararası AIDS Aşısı Girişimi ile birlikte geliştirilen aşının ilk dozlarının, George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gönüllülere uygulandığı belirtildi.

Moderna, klinik testteki HIV aşısında, Koronavirüs aşısındaki gibi, mRNA teknolojisi kullandı.

Şirket, HIV aşısının “B hücresi” olarak bilinen beyaz kan hücreleri üretimi sağlayacağı, bunların da virüsü nötralize eden antikorlara dönüşmesini umuyor.

Klinik test aşamasında aşının bir dozu ve hatırlatma dozu uygulanması planlanıyor.

İlk aşama 56, HIV negatif yetişkin katılımcı yer alacak. Şirket, 48 kişiye mRNA aşısının ilk dozunu verecek. Grubun 32’sine hatırlatıcı doz uygulanacak. Son sekiz kişiye ise yalnızca hatırlatıcı doz uygulanacak.

Moderna daha sonra 56 kişilik grubu altı ay boyunca gözlemleyecek ve bağışıklık anıtlarına bakacak.