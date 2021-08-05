Moderna, Koronavirüs aşısının 6 ay boyunca yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını ifade etti

T24 Dış Haberler

Moderna, geliştirdikleri Koronavirüs aşısının ikinci doz yapıldıktan 6 ay sonra da yaklaşık yüzde 93 koruma sağlamaya devam ettiğini duyurdu.

Şirket, Moderna aşısını tercih edenlerin yine de kış aylarından önce yeni varyantlara karşı korunmak için 3. doz aşı yaptırması gerekeceğini ifade etti.

Moderna, 3. doz için yürüttüğü çalışmanın ikinci fazında orijinal aşının da farklı formülasyonların da güçlü bir antikor tepkisi tetiklediğini ifade etti.

Ayrı bir çalışmada aşının yarım yıl boyunca yüzde 90'dan daha fazla koruma sağladığının da tespit edildiği belirtildi.

ABD'de aşılanan yaklaşık 165 milyon kişiden yaklaşık 64 milyonu Moderna aşısı yaptırmıştı.