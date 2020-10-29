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Koronavirüs

Moderna, Koronavirüs aşısını piyasaya sürmek için hazırlandığını duyurdu

29 Ekim 2020 19:51

Dünya genelinde bir milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı yürütülen küresel aşı yarışında öne çıkan ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandığını duyurdu. Bununla birlikte Moderna, aşının tedariğini sağlamak için anlaşmalı olduğu ABD ve diğer ülkelerden 1,1 milyar dolar ödeme aldığını açıkladı.

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