Moderna, Koronavirüs aşısını piyasaya sürmek için hazırlandığını duyurdu

Dünya genelinde bir milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı yürütülen küresel aşı yarışında öne çıkan ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandığını duyurdu. Bununla birlikte Moderna, aşının tedariğini sağlamak için anlaşmalı olduğu ABD ve diğer ülkelerden 1,1 milyar dolar ödeme aldığını açıkladı.

ABD'li ilaç şirketi Moderna, 30 bin kişi üzerinde son aşamada test edilen Koronavirüs aşısına ilişkin sonuçların çok yakında açıklanacağını duyurdu. Bununla birlikte şirket, şu anda "mRNA-1273" adını verdikleri aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandıklarını belirtti. Bununla birlikte şirket, son aşama denemelerden elde edilen verilerin açıklanması konusunda net bir zaman çizelgesi vermedi, fakat gönüllülerde görülen enfeksiyon sayısına bağlı olarak önümüzdeki haftalarda erken verilerin ellerine ulaşacağını açıkladı. Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer/Biontech, AstraZenaca, SinoVac gibi büyük ilaç üreticileriyle birlikte aşı için son aşama klinik denemelerine devam eden sayılı şirketler arasında yer alıyor. 30 bin kişi üzerinde deneniyor Moderna tarafından geliştirilen "mRNA-1273" adlı aşı şu anda 30 bin kişi üzerinde deneniyor. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor. RNA bazlı potansiyel aşı, Covid-19'un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor. FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Covid-19 aşı adayı olmuştu.