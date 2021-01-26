Moderna, Koronavirüs aşısını Güney Afrika'da tespit edilen mutasyona karşı hazırlamak için çalışmalara başladı

Aşı üreticisi Moderna, geliştirdikleri aşının Koronavirüs'ün Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonuna karşı da etkili olması için çalışmalara başladığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, aşının Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyona karşı daha az etkili olabileceğini gösteren bir araştırmanın ardından çalışmalara başladığını açıkladı.

Moderna ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün laboratuvar testleri, Moderna aşısının ilk olarak Britanya'da tespit edilen B117 isimli Koronavirüs mutasyonuna karşı aynı derecede koruyucu olduğunu ortaya koymuştu. Öte yandan Güney Afrika'da tespit edilen mutasyona karşı üretilen antikor seviyesinin daha az olduğu tespit edildi.

Moderna, aşının Güney Afrika'daki mutasyona karşı da etkili olduğunu, antikor seviyesi düşse de yine de virüsü kontrol altına almak için yeterli olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, Güney Afrika'da tespit edilen B1351 isimli Koronavirüs mutasyonunun, Britanya'da tespit edilenin aksine daha ölümcül olabileceğine dair bir uyarıda bulunmuştu.