T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Moderna, Koronavirüs aşısında son test sonuçlarını açıkladı: Yüzde 94 etkili

30 Kasım 2020 15:09

ABD'li şirket Moderna'nın geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına dair yapılan testlerin son sonuçları, aşının yüzde 94 oranında etkili olduğunu gösterdi. Moderna, aşı olan kimsede ağır hastalık görülmediğini açıkladı.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Moderna'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısında son test sonuçları yüzde 94 oranında etkili olduğunu gösterdi. 

Moderna'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının, Pfizer ve BioNTech'in aşısından farklı olarak standart buzdolaplarında muhafaza edilebildiği belirtilmişti. 

Moderna, son testlerden gelen sonuçları ABD, Avrupa ve Britanya'daki düzenleyicilere acil durum kullanım izni almak için gönderdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin 17 Aralık'ta aşıyla ilgili görüşmesi bekleniyor. 

ETİKETLER

koronavirüsaşımodernacovid-19aşışirket
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24