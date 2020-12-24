Moderna: Covid-19 aşımız yeni türe karşı da etkili

ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan Koronavirüs'ün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Covid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda Birleşik Krallık’ta ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

BioNTech/Pfizer Covid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.

Birleşik Krallık’ta Covid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke, İngiltere ile seyahatleri durdurma kararı almıştı.