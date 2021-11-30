Moderna CEO'su: Aşı, Omicron varyantına karşı Delta'da olduğu kadar etkili olmayabilir

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Moderna'nın CEO'su, aşının etkinliğinin Omicron varyantı karşısında Delta'da olduğu kadar etkili olamayabileceğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Moderna CEO'su Stéphane Bancel, Financial Times'a yaptığı açıklamalarda "Etkililiğin Delta varyantında olduğu gibi olacağın sanmıyorum" dedi.

Etkililik oranında düşüş olacağını söyleyen Bancel "Ne kadar olduğunu bilmek için verileri beklemeliyiz ancak konuştuğum bilim insanları 'Bu iyi olmayacak' diyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları, Omicron varyantının etkisi ve aşıların koruma etkinliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmak için birkaç hafta gerektiğini söylüyor.

Penn Enstitüsü İmmünoloj bölümünden John Wherry "Aşılama sizi hala hastaneye yatmaktan koruyacaktır" dedi.