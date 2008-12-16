Modern yaşamın hastalığı: Boyun fıtığı

Prof. Dr. Süzer, yaptığı yazılı açıklamada, boyun fıtığına ilişkin merak edilen sorular hakkında bilgi verdi.Boyun ağrılarının özellikle çalışan kesimi etkileyen bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Süzer, bu ağrıların, omurga adı verilen kemiklerin arasında yer alan disklerin ve omurga çevresindeki kaslarla bağların bozulması sonucu geliştiğini ifade etti.Prof. Dr. Süzer, "Modern yaşamın getirdiği olumsuzluklardan biri olan boyun ağrılarına boyun fıtığı, disk dejenerasyonu, boyun omurgasında kireçlenme, miyofasyal ağrı sendromu, romatizma, osteoporoz, kötü duruş ve boynu kötü kullanma ile tekrarlayan strese bağlı zedelenme gibi pek çok neden yol açıyor" ifadesini kullandı.Boyun ağrılarının en önemli sebebinin ise boyun fıtığı olduğunu vurgulayan Süzer, boyundaki omurlar arasında bulunan ve hareket edebilmeyi sağlayan disklerin yaş ilerledikçe veya çeşitli travmalar sonrasında tahribata uğradığı hallerde bu hastalığın ortaya çıktığını aktardı.Süzer, boyun fıtığının en önemli belirtisinin boyun ve sırt ağrısı olduğunu, hastalığın ilerlediği noktalarda disklerin sinirlere baskı yapması sonucu kollarda parmaklara inen ağrı ve uyuşmalar başladığını anlattı.Tedavide, sanılanın aksine cerrahi operasyonun son çare olarak görüldüğünün altını çizen Süzer, hastaların büyük çoğunluğu için yatak istirahati, ilaç tedavisi veya fizik tedavinin yeterli geldiğini, bazı durumlarda kısa süreli boyunluk kullanımının da söz konusu olabildiğini belirtti.Süzer, boyun fıtığının tedavisinde cerrahi yönteme ortalama 10 hastadan birinde başvurulduğunu, ancak ilerleyici kas gücü kaybı, duyu kusuru ve refleks kaybı olacak şekilde kol sinirlerine ve omuriliğe baskı yapan boyun fıtıklarında bu yöntemin uygulandığını dile getirdi.Prof. Dr. Tuncer Süzer, boyun fıtığının oluşmasını önlemek için bazı önerilerde de bulundu. Bu önerilerden bazıları şöyle:"Masa başında çalışanlar kol destekli bir sandalyede, omuzları geride ve ayakları yere değecek şekilde bir oturuş pozisyonu almalılar. Sırtınıza ve belinize arkadan destek verin. Ensenize de bir yastıkla destek sağlayın. Sandalyeden öne doğru kayarak kalkın.Uzun süre bilgisayar kullanmak, kitap ve gazete okumak, televizyon seyretmekten sakının. Yüksekten bir şey alacaksanız, merdiven kullanarak o yüksekliğe yakın olmaya çalışın. Ani ve sert hareketlerden kaçının. Özellikle iş yaparken rahat ve sıkmayan kıyafetler giyin. Masada otururken kısa aralar verip, ayağa kalkın. Kısa yürüme ve gerinme egzersizleri yapın.Çok sayıda veya kalın yastıkla yatmayın. Televizyon izlerken kanepenin koluna başınızı dayayıp, uyuya kalmayın. Ayrıca telefonun ahizesini omuz ile boynunuzun arasına sıkıştırarak konuşmayın."