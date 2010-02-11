Modern Sanatta yeni bir sergi

T24 - İstanbul Modern Sanat Müzesi kapılarını “Gelenekten Çağdaşa: Türk Sanatında Kültürel Bellek” adlı süreli sergiye açıyor.



İstanbul Modern Sanat Müzesi, 17 Şubat - 16 Mayıs 2010 tarihleri arasında geleneğin modern sanatı beslediği kaynakları ve sanatçıların bu sürece katkılarını “Gelenekten Çağdaşa: Türk Sanatında Kültürel Bellek” adlı süreli sergide sanatseverlere sunacak.

Serginin küratörlüğünü İstanbul Modern Şef Küratörü Levent Çalıkoğlu yapıyor. Bu etkinlik, geleneksel sanatı modern anlatım olanakları içerisinde yeniden harmanlayan sanatçıların eşliğinde gerçekleşecek.

Sergide eserlerine yer verilecek sanatçılar: Erol Akyavaş, İsmet Doğan, İnci Eviner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Selma Gürbüz, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli, Murat Morova ve Ekrem Yalçındağ.

Sanatçıların, videodan resme, enstalâsyondan fotoğrafa uzanan çeşitlikteki çalışmalarına yer verilecek. Ayrıca, hat, minyatür, vitray, tekstil, tombak, halı gibi objelerle; resim, heykel, fotoğraf ve yerleştirme sanatlarını bir araya getirecek çalışmada modern sanatın geçmişi gözler önüne serilecek.

İzleyiciler bu sergide tarih, sanat ve kültür eksenindeki çalışmalar eşliğinde ilişki kurabilecek ve geleneğin modern sanatta nasıl harmanlandığını keşfedebilecek.



İstanbul Modern Sanat Müzesi: Meclis-i Mebusan Caddesi, Liman İşletmeleri Sahası 305, Antrepo No: 4

Telefon: (0212) 334 7300

Fax: (0212) 243 4319





Hülya Kızılyılan /MİHA